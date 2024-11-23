Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri kaynakları Fidan'ın Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel konuların da gündeme geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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