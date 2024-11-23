Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 18:26, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 18:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Fidan-Lavrov görüşmesi telefonla gerçekleşti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Dışişleri kaynakları Fidan'ın Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel konuların da gündeme geldiğini belirtti.