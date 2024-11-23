Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım'a ertelenmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 19:28, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:30
İstanbul'da, ilk duruşması görüldü.
Duruşmanın bebeklerin ölümüne sebep oldukları belirtilen 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin davanın 6. gününde çete elebaşı Fırat Sarı savunma yaptı.
Sarı, hastane yönetiminin kendisini yoğun bakım ünitelerinin dolu olması için sıkıştırdığını söyledi.
Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.