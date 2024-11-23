Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı

İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.

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