Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı
Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 20:23, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 20:22
Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili oluyor.
Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.
İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.
Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.