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Bakan Uraloğlu'ndan yoğun kar açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alındı. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 22:52, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 22:56
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Bakan Uraloğlu'ndan yoğun kar açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Ülke genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir" dedi.

Ekiplerin, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlara anında yardım etmek için teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."

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