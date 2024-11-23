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Türk Eğitim-Sen'den dikkat çeken öğretmen anketi

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Türk Eğitim-Sen öğretmenlerin memnuniyet ve beklentilerine yönelik anket yaptı. 4 bini aşkın öğretmenin katıldığı anketin sonuçları dikkat çekti. Ankete katılan her 100 öğretmenden 89'u mülakata karşı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 15:30, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 23:37
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Türk Eğitim-Sen'den dikkat çeken öğretmen anketi

TÜRK EĞİTİM-SEN ANKETİNE GÖRE %89'U MÜLAKATA KARŞI

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Türk Eğitim-Sen, 81 ilde toplam 4 bin öğretmenin katıldığı anket düzenledi. Ankette öğretmenlere Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ekonomik durumlar soruldu. Ankette katılan her 100 öğretmenden 89'u mülakata karşı olduğunu, 68'i ise daha iyi bir iş olsa öğretmenliği bırakacağını söyledi. Ankete katılanların yüzde 56,8'i ekonomik durumunu orta, yüzde 39'u ise kötü olarak tanımladı. Yüzde 13'ü ise daha iyi ekonomik şartlara sahip olabilmek için meslekleriyle ilgisi olmayan ek iş yapıyor.

ANKETE GÖRE %37'Sİ SÖZLÜ VELİ ŞİDDETİNE MARUZ KALDI

Ankette eğitimde şiddet ile ilgili başlıkta yer aldı. Her 100 öğretmenden 37'si velinin sözlü şiddetine, 33'ü ise psikolojik şiddetine maruz kalıyor. Veli tarafından fiziksel şiddete uğradığını söyleyenlerin oranı yüzde 3,9 iken, öğrencisinden fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 3,8.

Ankete katılanların yüzde 51'ine göre öğrencilerin beslenme sorunu var. Çözümün bir öğün yemek verilmesi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde ise 85,3. Ayrıca öğretmenler, her okula özel güvenlik istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Öğretmenlerin yüzde 56.7'si Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eleştirdi. Olumlu bir çalışma olarak gören katılımcıların oranı ise yüzde 12.5 oldu.

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