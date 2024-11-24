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İşte asgari ücret ve emekli aylığına yapılacak zamda beklenti

Yeni yılda asgari ücret zammının, gerçekleşen enflasyona göre mi, yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranına göre mi yapılacağı merak konusu. AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalaması yani %32-35 arası bir artış yapılması yönünde. Kulislerde en düşük emekli aylığının da yılbaşından sonra artabileceği görüşü hakim.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 07:44, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:45
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İşte asgari ücret ve emekli aylığına yapılacak zamda beklenti

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükümet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

EMEKLİ BAŞVURULARI YOĞUNLAŞTI

Öte yandan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında, maaş bağlanma katsayısı nedeniyle oluşacak yüzde 30 civarında maaş farkının giderilmesi konusunda bir süredir düzenleme yapılması beklentisi vardı. Bu durumdakilerin sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin 190 bininin kamuda çalıştığı, diğerlerinin ise özel sektörde bulunduğu belirtildi. Emekli maaşlarında oluşacak fark nedeniyle 300 bin civarında çalışanının büyük bölümünün emeklilik başvurusu yaptığı, aralık ayında başvuruların daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK

AK Parti'deki bir başka gündem maddesi ise en düşük emekli aylıkları. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra değerlendirmeye alınacak. AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığında bir artış olacağını, ancak rakam konusunda henüz bir netlik bulunmadığını dile getirdi.

Yılbaşından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artış için TBMM'ye bir kanun teklifi verilecek. Teklifin yasalaşması ocak maaşlarına yetişmezse, aradaki fark daha sonra emeklilerin hesabına yatırılacak. Şu anda, kök maaşı 7 bin 500 ile 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyondan fazla emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu durumdaki emeklilere son altı aylık enflasyon oranında zam yapılsa bile maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Bu nedenle, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yılbaşından sonra 13 bin 500 liraya çıkarılabileceği belirtiliyor.

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