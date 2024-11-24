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MEB kütüphanelere öğretmen atayacak

10 binden fazla kitap olan kütüphanelere, norm fazlası öğretmenler görevli olarak atanabilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 07:52, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:55
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MEB kütüphanelere öğretmen atayacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği'ne göre kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerine uzman görevli atanacak. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak öğretmenlerden görevlendirme yapılacak.

Her ikisi durumun da sağlanamaması durumunda kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yetkilendirilecek. Bunun da mümkün olmaması halinde öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek.

Kütaphane sorumlusuna bir de yardımcı memur görevlendirilecek. Öğretmen ve memurun hizmet içi eğitime katılmaları sağlanacak. Kütüphaneciye ve yardımcısına başka görev verilemeyecek.

MAHMUT ÖZAY

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