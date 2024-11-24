Kentsel dönüşümü hızlandıracak adım!

Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
İmam ve müezzini camide darp ettiler
İmam ve müezzini camide darp ettiler
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kentsel dönüşümü hızlandıracak adım!

AK Parti'nin, İstanbul başta olmak üzere deprem riski taşıyan kentlerde kentsel dönüşümü hızlandırmak maksadıyla hazırladığı 26 maddelik Torba Yasa teklifi kabul edildi. Bu kapsamlı düzenlemeyle, dönüşüm projelerinin hızlanması, vatandaşların hak kayıplarının önlenmesi, dönüşümdeki yasal ve mali engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 07:58, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:37
Yazdır
Kentsel dönüşümü hızlandıracak adım!

Ülkemizin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan kentsel dönüşüm ile ilgili önemli bir adım atıldı. Deprem kuşağında olan Türkiye'de, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stokunun oluşturulması maksadıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimleri artık KDV'den muaf tutulacak. Hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşlar mülkiyet hakkını, gerektiğinde başka parsellere taşınabilecek. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.

KAMUNUN YETKİLERİ ARTTI
Hazine, özel idareler başta olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz çit, tel örgü de dahil bütün yapılar belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararı ile yıkılabilecek. Öte yandan depreme dayanıklı binalar için yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu artırılıyor. Ayrıca afet riski altındaki alanlarda yapılan her tür ve ölçekteki plan, arazi ve arsa düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayacak. Öte yandan köydeki evlerini tamamlayamayan veya borçlarını ödeyemeyen hak sahiplerine verilen süre 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu düzenleme, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşları rahatlatmayı amaçlıyor.

İMAR HAKKI BAŞKA PARSELE TAŞINACAK
Vatandaşlar bir parsel üzerindeki imar hakkının tamamen ya da kısmen yasaklanması durumunda mülkiyet hakkını başka parsele taşıyabilecek. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya onay alınmak kaydıyla kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetinden karşılanacak. İmar hakkı aktarımı yapılırken, alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 20'sini geçmemek üzere artırılabilecek. Verici parsellerin aktarıma esas inşaat hakları, en yakın komşuluğundaki imar parselinin/adasının emsale esas inşaat hakkını aşmayacak. Aktarma işlemi, alıcı ve verici parselin değer tespitleri üzerinden yapılacak.

DENETİM ŞİRKETLERİ SORUMLULUK ALACAK
Sağlam yapı stoklarının inşasında kritik rol oynayan yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu da artırılıyor. Şirketler denetim sorumluluğunu üstlendiği yapının taşıyıcı sistemlerinde (kolon-kiriş-temel) 15 yıl içinde onarılmaz zarar oluşması durumunda şirketin izin belgesi iptal edilecek. Binaların yapımı sırasında yandaki binaların taşıyıcı sistemlerine onarılamaz zarar verilmesi halinde de yapı denetim şirketlerinin izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek ve teminatı irat kaydolacak. Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun görevini kötüye kullanan sahip ve çalışanlarına 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber