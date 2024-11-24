Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de

24 Kasım, Türkiye'nin birçok bölgesindeki öğrencileri için fedakarlık yapan öğretmenlerimizin günü. Yaptığı fedakarlıklar, sabrı ve azmiyle öğrencilerinin geleceğine ışık tutan öğretmenlerden birisi de Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökhan Elma. Gökhan öğretmen yüzde 90 görme engeline rağmen çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor. Elma, "Engelim bana hiçbir zaman engel olmadı. Beni hiç öteki öğretmenlerden ayrı görmediler. Kendimi okulda hiç yabancı hissetmedim. Orası benim evim gibi oldu" ifadelerini kullandı.

BİR 'İŞ' DEĞİL YAŞAM TARZI



Lise yıllarında edebiyata olan ilgisi nedeniyle öğretmen olmaya karar veren 26 yaşındaki Elma, "Birilerine bir şeyler öğretmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek benim için bir hayaldi. Öğretmenlik yaparken biz sadece öğretmiyoruz, her birinden bir şeyler öğreniyoruz. Öğretmenlik para ve iş olarak görülecek bir iş değil bir yaşam tarzı. Engelim hiçbir zaman engel olmadı bana. Çünkü insan engellerle başa çıkmayı öğrenince çok yol kat edebiliyor." diye konuştu. Öğretmen olarak atandığını öğrendiği anki duyduğu sevinci anlatan Gökhan öğretmen, şunları söyledi: "Kendi ayaklarım üzerinde durabilecek olmak ve ülkeme faydalı bireyler yetiştirecek olmak beni çok mutlu etti. Engelliler 'Çalışıp başardım' demek için çabalamayı hiç bırakmasınlar."

Her gün 100 kilometrelik yolu aşıyor



Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı kırsal mahalle Yeşilköy'de sınıf öğretmenliği yapan Ramazan Sevindik, öğrencileri için hafta içi her gün yaklaşık 100 kilometre yol katediyor. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilköy Mahallesi'ndeki dağlık kırsal yerleşim yeri Çağlalık'taki ilkokulda görev yapan Sevindik, sabahın erken saatlerinde bindiği köy minibüsüyle dağların arasında yolculuk yaparak okuluna ulaşıyor. Okulun önünde çoğu zaman öğrencilerinin kucaklayarak karşıladığı Sevindik, sınıfta kurulu sobanın etrafındaki sıralarda oturan öğrencileriyle derse başlıyor. Çocuklar için dersleri verimli hale geçirmek için çalışan Sevindik, teneffüslerde ise öğrencilerle futbol ve satranç gibi oyunlar oynuyor. Sevindik, "Aslında burası bir dağ köyü. Burada 4 sınıf bir arada öğretmenliği devam ettiriyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıftan öğrencilerim var. Hepsini bir arada okutmaya çalışıyorum. Toplam 11 öğrencim var. Çocukları vatana, millete hayırlı bir şekilde yetiştirmek için görevimize devam ediyoruz."



Meslek kanunu eğitimi dönüştürecek



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözlerini hatırlatarak, öğretmenlerin gününü kutladı. Bakan Tekin şunları kaydetti: "Ekim 2024'te yürürlüğe giren Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik. Öğretmenlerimizin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişlerine, meslek içinde ilerlemelerinden mesleki gelişimlerine, hak ve sorumluluklarına dair birçok hususta iyileştirmeler yaptık. Akademin öncelikle öğretmenlik mesleğinde ve eğitim sisteminde bir dönüşümün kapısını açacak."

Bayrağımızın dalgalandığı her yerdeyiz



Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıftaki 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor. Antalya'da yaşayan ve iki yıl önce Herekol Dağı eteklerindeki köye atanan 26 yaşındaki Buse öğretmen, aynı okulda ücretli anasınıfı öğretmeni eşi Ahmet Berkem Canat'la, çocuklara eğitim veriyor. Her sabah erken saatlerde okula gelerek sobayı yakmakla işe başlayan Buse Canat, sonbahar ve kış mevsimlerinin soğuk geçtiği köyde öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor. Canat, "Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapabiliriz. Bizim çocuklarımız. Onların en iyi yerlere gelmesi için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerim beni iyileştirdi



Hatay'da depremde evinin yıkılması nedeniyle sol kolu ampute edilen 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Hasan Kimyonoğlu, yaşadığı zorlukları öğrencileriyle ilgilenerek aşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde yakalanan Kimyonoğlu, yıkılan binanın enkazında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra yaralı kurtarılan Kimyonoğlu, sol kolunun ampute edildiği tedavisinin ardından "yaşam sevincim" dediği Samandağ ilçesi Kuşalanı Ortaokulundaki öğrencilerine kavuştu. Tek koluyla verdiği beden eğitimi dersiyle öğrencileri geleceğe hazırlayan 28 yıllık öğretmen Kimyonoğlu, mesleğini severek sürdürüyor. Hasan Kimyonoğlu, "Öğrencilerim beni tedavi etti. Okula gidip geldikçe iyileştim." dedi.

Saliha Engin

