Nükleer savaş riski var

Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
İmam ve müezzini camide darp ettiler
İmam ve müezzini camide darp ettiler
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

Nükleer savaş riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Batı arasında son dönemde yükselen gerilime dair "Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil" dedi. Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Fidan, "Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 08:18, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:49
Yazdır
Nükleer savaş riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın seçimi kazanmasıyla beraber jeopolitik krizlerin daha da netleşeceğini söyledi. Fidan, nükleer savaş riskine ilişkin, "Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor: 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'. Bu bir şaka değil" değerlendirmesini yaptı.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan özetle şunları söyledi:

KABİNESİ NETENYAHU'YU DESTEKLİYOR
(Trump'ın kazanması) "Trump'ın kazanmasıyla beraber şu anda gündemimizi meşgul eden birtakım jeopolitik krizlerin biraz daha netleşeceği söylenebilir."

(Trump'ın kabinesi) "Temelde iki husus var. Birincisi, eğer Kabineye bakarsanız, görülen emare, bu kadar İsrail yanlısı bir kabinenin Netanyahu'nun bütün yayılmacı emellerini destekleyeceği yönünde. İkincisi ise Trump'un 'Ben savaşları bitirmeye geliyorum, yeni savaş çıkarmaya değil' diyor olması. Bu sözünü esas alırsanız, buradan hareketle tam aksi yönde bir emareden söz etmek de mümkün."

PKK İLE İŞ BİRLİĞİ EN BÜYÜK SORUN
(Trump döneminde, Suriye konusunda beklentiler) "ABD, Suriye'de YPG/PKK ile iş birliği yaptığı sürece Türkiye ile ilgili stratejik sorun alanı tabii ki devam edecektir. Güvenlik ağırlıklı bir dış politika izleyen Amerika'nın, aslında Türkiye'yi en iyi anlayacak durumda olması lazım. Trump geçmişte yaşananlardan tabii ki ders almış olmalıdır."

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR OLMAMIZ LAZIM
(Rusya ile yeni Amerikan Yönetimi arasında Suriye konusunda pazarlık iddiaları) "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bir donma ya da yumuşama olursa, Suriye meselesinde de belki başka konuları konuşabilirler. Yani bu, ihtimal dışı değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amerikalıların tabii bölgeden çıkarken üzerine yatırım yaptıkları aktörün zarar görmesini önleyecek birtakım arayışlara girmeleri de pekala mümkün. Önemli olan bizimi her türlü senaryoya hazır olmamız."

PKK İLE İLİŞKİ BİTERSE NORMALLEŞME BAŞLAR
(Süleymaniye'de Talabani cephesinde değişiklik beklentisi): "Süleymaniye PKK ile ilişki meselesinde bizi tatmin edici bir adım atmadı. Biz de bu yüzden onları tatmin edecek adımları atmıyoruz. Onlara yönelik tedbirlerimize devam ediyoruz. Süleymaniye ne zaman PKK ile ilişkisini bitirir, bizimle ilişkisi o zaman normalleşir."

DEMOKRATLAR DAHA RAHAT
(Biden'ın aldığı karar Trump ile görüşmeden mi alındı?) "Demokratların atmak istedikleri adımları, şimdi seçim baskısı olmadan attıkları kanaatindeyim. Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor: 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise 'Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem' diyor."

CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARIYLA HAVA SAHASI KAPATILDI
(Herzog'a hava sahasının kapatılması): "Gazze'deki insanlık dramını önlemeye yönelik bir adım atılmaması, milletçe hepimizi çok derinden yaralıyor. Dolayısıyla hava sahamızın kullanılmasına izin vermedik. Cumhurbaşkanımızın kararı bu yönde oldu."

Gazze için uluslararası inisiyatif çağrısı
(Gazze'deki açlık krizi): "Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmış olması önemli ama bu tabii ki dediğiniz sorunu çözmüyor. Oradaki 2 milyon insanı açlıktan kurtarmanın artık tek bir yolu var: Gazze'ye gıda götürmek için uluslararası bir inisiyatif başlatılmalı. Zira diplomasinin tüm imkanları kullanılmış olmasına rağmen, Gazze'de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkum ediliyor."

Artık herkes aynı noktaya geldi
(İsrail nasıl duracak?): "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, tarihi bir hadise. Bu gelişme, güç kullanımı dışındaki imkan ve araçları kapsayan diplomasi ve adalet mekanizması ile sonuç alınabileceğini göstermiştir. Artık herkes aynı noktaya geldi: Derhal ateşkes olsun, insani yardımlar başlasın ve iki devletli çözüm olsun. Ama İsrail bunları istemediğini her tutumuyla ortaya koyuyor."

Çözümü BM ile sürdürüyoruz
(Bir muhalefet vekilinin 'AB'nin yolu Kıbrıs'ta federasyon' açıklaması) "Bu iddiaya tabii ki katılmıyoruz. Türkiye'nin orada bir mazisi var, Türklerin bir mazisi var. Biz bu gerçekliklerden ötürü, çözüm meselesini AB ile değil, Birleşmiş Milletler ile sürdürüyoruz. Bu konuda ortada büyük bir gerilim olmadığı sürece, iyi niyetli çalışmalar olduğu sürece, AB'nin mevcut sıkıntılara ilaveten ağır bir kriz alanına girmeyi isteyeceğini düşünmüyorum."

HAMAS'A BASKIYI ARTIRMAK İSTİYORLAR
(Hamas'ın siyasi bürosunun Türkiye'ye gelmesi): "Türkiye olarak biz bu dedikoduları yalanladık. Hamas'ın siyasi bürosu Türkiye'ye gelmiş değil. Görünen o ki ABD'deki Demokratlar giderayak Hamas'a biraz daha baskı yapmak istiyorlar. Muhtemelen bu sayede kendilerince bir mesafe almayı umuyorlar. Ateşkes tarzı bir şey çıkar mı, rehinelerle ilgili bir gelişme olur mu, ona bakıyorlar."

Fazlı Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber