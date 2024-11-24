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TOGG'da hedef Avrupa

Avrupa Birliği heyeti Togg'u test etti, tesislerini gezdi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:56
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TOGG'da hedef Avrupa

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un Avrupa'ya ihracatı konusunda çalışmalar devam ederken, bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ticaret müşavirleri heyeti, Bursa'da tesislerini gezdiği TOGG'la deneme sürüşü yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği ticaret müşavirleri heyeti, Bursa'nın Gemlik ilçesine giderek Yılport Gemport limanı ve TOGG tesisleri ile yerli batarya fabrikası Siro'da temaslarda bulundu.

Türkiye'nin ilk özel limanı olan Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu, Terminal Direktörü Ali Ekber Şimşek, İdari İşler Müdürü Cenk Buluk tarafından karşılanan heyete Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Işıkçı ve Nihat Balkan eşlik etti.

TOBB Uluslararası İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesinden Sıla Kozanlı rehberliğinde limanın genel tanıtımı ile iş ve işlemlerin tanıtıldığı brifing Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu tarafından verildi.

TOGG tesisine ziyaret

AB heyeti GTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Balkan ve Hakan Işıkçı, Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ve Sanayi Sicil Müdürü Ayhan Yıldız ile birlikte Türkiye'nin otomobili TOGG tesisleri ile SIRO Batarya fabrikasını da ziyaret etti.

Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve TOGG'ta pistte deneme sürüşü gerçekleştirildi.

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