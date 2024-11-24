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Depremde ailesini kaybetti, öğrencilerini çocukları yerine koydu

Hatay'da depremde; annesini, kardeşini, eşini ve 3 evladını kaybeden öğretmen Zeynep Nur Kalkan, protez bacağıyla mesleğine devam ederek evlatlarının yerine koyduğu öğrencileri ve çok sevdiği mesleğiyle yaşamını sürdürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 10:50, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:57
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Depremde ailesini kaybetti, öğrencilerini çocukları yerine koydu

Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yakalanan 35 yaşındaki Zeynep Nur Kalkan'ın 35 yaşındaki eşi Ali Efdal, 6 yaşındaki oğlu Yiğit Eren, 2 yaşındaki ikizleri Oğuz Ata ve Yağız Alp yaşadıkları binanın enkazında hayatını kaybetti. Enkazdan 90. saatte kurtarılan Zeynep öğretmen; 55 yaşındaki annesi Ayşe Gül ve 27 yaşındaki kardeşi Şamil Kalkan'dan da acı haber aldı. Tedavi sürecinin ardından 2023 yılı Mayıs ayında hayırseverlerin destekleriyle takılan protez bacakla yeniden yürümeye başlayan Kalkan, Eylül ayında çok sevdiği mesleğine ve öğrencilerine Yayladağı ilçesindeki Bezge İmam Hatip Ortaokulunda yeniden kavuştu. Zeynep öğretmen, depremin ardından evlatlarının yerine koyduğu öğrencileriyle birlikte 2. öğretmenler gününü yaşamanın buruk heyecanını yaşıyor. Hayata karşı olan azmi ve başarısıyla takdir toplayan Zeynep öğretmen, kendisi gibi afetzede olan hemşerilerine de örnek oluyor.

"Enkazın altında çocuklarıma seslendim ama hiç kimseden ses gelmedi"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kalkan, "Depremin sarsıntısıyla ben çocuklarıma yetişemeden ev bir anda yıkıldı. Neye uğradığımı şaşırdım. Binanın yıkıldığını gördüm sonra bayılmışım. Uyandığımda zifiri bir karanlık olan enkazın altında kaldığımı anladım. Enkazın altında çocuklarıma seslendim ama hiç kimseden ses gelmedi. İnsan yine de yaşıyorlardır diye ümit ediyor. Beni depremin 3. gününde termal kamera yardımıyla bulmuşlardı. Bir bacağım duvarın altında kalmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca bir bacağım olmadan yaşamaya çalıştım. Gerçekten insan her an engelli olabilirmiş sözü çok doğruymuş. Depremde 2 saniyelik anda enkazın altında kalarak bacağım ampute oldu. 2 ay sonra geçen yıl Mayıs ayında protez takıldı. İlk zamanlarda protez çok ağır geldi ve yürüyemeyeceğimi düşündüm. Protez merkezinin yardımıyla yürümeye başladım" dedi.

"Okula gelip çalışmak ve öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geldi"

Deprem sonrası acılarını ve üzüntülerini öğrencileriyle birlikte atlattığını ifade eden öğretmen Kalkan, "Depremde; 3 çocuğumu, eşimi, annemi ve erkek kardeşimi kaybettim. Bu gerçekten çok büyük bir kayıp. Bir anda bütün sevdiklerin kaybetmek çok büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bana çalışma hayatı ve öğrencilerimin çok iyi geleceğinin düşündüm ve Eylül ayında hemen göreve başladım. Gerçekten okula gelip, çalışmak ve öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geldi. Kendi memleketimin güzel çocuklarına bir şeyler verebilmek bana çok iyi geldi. Ben kendimi öğrencilerimle toparladım. Çocukları çok seviyorum ve onlarında beni kalben çok sevdiklerini hissediyorum. Onlara ders anlatmak, ahlaki ve milli değerlerimiz anlamında bir şeyler vermek bana çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

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