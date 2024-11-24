KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 1986'da mesleğe başlayan bir öğretmen, 1991'de askere gitti ve vatani görevini er öğretmen olarak tamamladı.

Emeklilikte faydalanma adına da askerlik sürecini borçlanan öğretmen, 2022'de emekliye ayrıldı.

Borçlanmasına rağmen askerlik dönemine ait bazı ayların emekli keseneğinin ödenmediğini fark eden öğretmen, emekli ikramiyesinin de düşük hesaplanması nedeniyle KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurucuyu haklı bularak, talebin karşılanması, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Başvurucunun hizmet süresini yeniden hesaplayan SGK, eksik hesaplanan süreyi hizmet süresine ilave etti ve eksik yatırılan emekli ikramiyesi için 19 bin lira fark ödedi.