Bakan Kacır'dan programları sonrası meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

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