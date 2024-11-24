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Namaz kılıyormuş gibi yapıyordu, son işinde yakalandı

İstanbul'da namaz kılıyormuş gibi yapan bir hırsız, 8 ayrı ilçede iki ay boyunca girdiği camilerde çok sayıda vatandaşın çanta ve telefonlarını çaldı. Polis tarafından 33 ayrı suçtan arandığı belirlenen hırsız, son işinde suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan hırsız, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 12:20, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:54
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Namaz kılıyormuş gibi yapıyordu, son işinde yakalandı

İstanbul'da camilerde hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı.

İstanbul'da iki ay içinde Başakşehir başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Bağcılar, Arnavutköy ve Kadıköy'deki camilerde yaşanan hırsızlık olaylaır üzerine, Başakşehir Mobil Park polisi çalışma başlattı. Şüphelinin Başakşehir'de 9 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPIP, ÇALDI

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Erdal D.'yi (47) takibe aldı.

Şüpheli Erdal D.'nin 27 Ekim Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kayaşehir Merkez Camisi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine camiye giden polis ekipleri, kamera odasından şüpheliyi an bean izlemeye başladı.

Şüphelinin namaz kılıyor gibi yaptıktan sonra çantaları çalıp kapıya doğru yöneldiğini gören polis harekete geçti.

Şüpheli camiden çıkacağı sırada içeri giren polis, Erdal D.'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli Erdal D., kelepçelendikten sonra çalmaya çalıştığı çantalarla emniyete götürüldü.

33 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin yakalanmadan üç gün önce bir başka camiden çaldığı çantayı ise Fenertepe mevkisinde çalılık alana sakladığı ortaya çıktı.

Burada bulunan çantaya da polis tarafından el konuldu.

Emniyete götürülen şüpheli Erdal D.'nin 33 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı.

İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden şüpheli Erdal D., 10 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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