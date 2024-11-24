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1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

Zorunlu kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Sadece ticari araçlar için zorunlu olan düzenlemeye uymayanlara 4 bin 69 lira ceza kesilecek. Peki, kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 12:30, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:35
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1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk yok, ancak gerekli şartlarda valilik kararıyla kış lastiği zorunlu hale getirilse de, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda mutlaka kullanılmalı.

Kış lastiği denildiğinde akla karlı bölgeler gelse de aslında soğuk hava koşullarına uyum sağlamak için tasarlanmış. Hava sıcaklığının düştüğü durumlarda normal lastiklere göre daha iyi tutunma ve yol tutuşu sağlıyor.

Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

Kış lastikleri, üzerlerindeki "M+S" veya "Kar ve Dağ" işaretleriyle belli olur ve bu işaretler, lastiğin kış şartlarında kullanım için uygun olduğunu gösterir.

"3 Peak Mountain Snowflake" (3PMSF) yani "3 Zirveli Tepe Kar Tanesi" lastiğin testlerde gerekli kriterleri karşıladığını gösterir. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği statüsünde satılamaz. M+S işareti üretici tarafından konulurken, 3PMSF testlerinden başarıyla geçen lastikler "Kar ve Dağ" işareti taşıyabilir.

Kış lastikleri takıldığında kardan çok kuru ve ıslak zeminlerde kullanılıyor. Yani sadece kar üzerinde iyi sonuç veren lastikler yerine kuru veya ıslak yolda da başarılı olabilecek lastikler tercih edilmeli.

En önemlisi araca uygun ebatlarda bir tercih

Yaz veya kış fark etmez lastik alınırken en önemlisi tabiki aracınıza uygun ebatlarda bir tercih yapmanız. Lastiklerin üzerinde örneğin 175/65 R15 gibi sayılarla bu ebatlar gösterilir. Burada 175, lastiğin genişliğini, 65 yanak ölçüsünü ve R15 ise çapını milimetre cinsinden ifade eder. Yani lastik seçiminde farklı ebatlar kullanılabilse de üreticilerin belirttiği verilere göre almak her zaman doğru olacaktır.

Aracınızın lastiklerindeki sayılar okunmuyor veya ikinci el ve farklı ebatlar kullanılmışsa, şoför kapısının iç kısmında üreticilerin doğru ebat ölçüleri yazıyor.

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