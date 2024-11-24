TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Osmaniye gişelerinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 13:48, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:43
A.Y. idaresindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, Nurdağı-Osmaniye gişelerinde bariyerlere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. yaralandı.
Yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.