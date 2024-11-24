Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu, 1 kişi öldü

Bozyazı ilçesinde de Tekmen Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı, Antalya-Mersin kara yolunun batı istikametine düştü.

Tesiste park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

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