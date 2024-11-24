Mustafa öğretmene, Öğretmenler Günü'nde gözyaşlarıyla veda
Rize'de akciğer kanseri tedavisi gören emekli öğretmen Mustafa Ceylan, yaşamını yitirdi. Ceylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 15:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:35
Rize'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Mustafa Ceylan, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi.
Rize'de çeşitli okullarda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan, kanser teşhisi konunca emekli olan Mustafa Ceylan, dün akşam saatlerinde akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ceylan için Öğretmenler Günü'nde tören düzenlendi.
Sahil Camii'nde düzenlene törene, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenazede Ceylan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.
Mustafa Ceylan, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurladı.