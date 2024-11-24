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İş görüşmelerinin de görgü kuralları var

İş görüşmesinde doğru görgü kurallarına uymak önemlidir. Bunlar arasında zamanında gelmek, profesyonel bir izlenim bırakmak ve gizli bilgileri paylaşmaktan kaçınmak yer alabilir.

Haber Giriş : 24 Kasım 2024 15:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:47
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İş görüşmelerinin de görgü kuralları var

İster sanal olsun ister yüz yüze, bir iş görüşmesinde bazı görgü kurallarına uygun davranmak büyük önem taşıyor. CNBC Make It'in haberine göre, işe alım şirketi Career Group Companies'in başkan yardımcısı Emily Levine, "İyi bir göz teması kurduğunuzdan emin olmak istersiniz. Konuşmanın ne zaman uygun olduğunu, soru sormanın ne zaman uygun olduğunu anlamak açısından ortamı okumalısınız." diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

Levine, kariyeri boyunca binlerce kişiyle iş görüşmesi yaptığını, bunların çoğunun kişisel asistan veya personel şefi arayan A listesindeki ünlüler için olduğunu söylüyor. İşte Levine'e göre dikkat edilmesi gerekenler:

"Çok erken gelmeyin"

İş görüşmesinde bizzat bulunacak olan adaylar için zamanında orada olmak önemli. Çok geç kalındığında, şirkette kötü bir izlenim bırakmak mümkün. Ancak Levine, "Çok erken gelirseniz, iş görüşmesi yapacak kişinin acele etmesi gerektiğini hissetmesine neden olabilirsiniz" diyor ve ideal zamanın 10 dakika önce olduğunu söylüyor.

Levine, "Önlem olarak binaya 15 ila 20 dakika erken geldiğinizden emin olmanızı öneririm" diyor. Bu, ofisi bulmak için yeterli zaman olmasını ancak görüşme başlamadan çok önce orada olunmamasını sağlatacak.

Mümkün olan en profesyonel şekilde sunmak önemli

Sunum da önemli.

Levine, çevrimiçi veya şahsen görüşme sırasında "Sakız çiğnemeyin, güneş gözlüklerinizi başınızda takmayın" diyor. Bunlar çok sıradan ve profesyonelce değil.

Eğer yüz yüze bir görüşme olacaksa "sigara dumanı gibi kokarak veya çok fazla parfüm sürerek" içeri girmediğinizden emin olun diyor. Birçok kişi kokuya karşı hassastır. Levine ekliyor, "Giyinişinize veya kokunuza değil, deneyimlerinize dayalı bir izlenim bırakmak istersiniz."

Gizli bilgilere dikkat

Son olarak, kişilerin profesyonel geçmişi ne olursa olsun, bu konuda nasıl konuştuğuna dikkat etmesi gerekiyor.

Örneğin, Levine, önceki işverenler hakkında kötü konuşmaktan veya "çok fazla özel veya gizli bilgi ifşa etmekten" kaçının diyor.

Levine'e göre sırları ifşa etmek, işe alım yapan kişi de onlara da aynı şeyin yapılabileceği izlenimini uyandırabilir.

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