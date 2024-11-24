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Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından yarın toplanacak. Ekonomi kabine toplantısının öne çıkan başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, 2025 yılı zam oranlarını ele alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 16:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:11
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Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda

Memur, işçi ve emeklilerin gözü bu toplantıda olacak. 2025 yılında uygulanacak zam oranları ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aranın ardından Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının öne çıkan başlığı ekonomi olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak yeni ücretler ele alınacak.

Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı ve enflasyon farkı gündemde olacak. Erdoğan ve kurmayları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeye yönelik hazırlıkları görüşecek.

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlıksa diplomasi. İsrail-Filistin arasında 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar bölgesel nitelik kazanmış durumda. Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için attığı adımlar toplantıda ele alınacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı da gündemde olacak. Kabine üyeleri, Batılı ülkelerin bu karar karşısındaki duruşunu ve atılması gereken adımları değerlendirecek.

Bazı belediyelerdeki yeni görevlendirmeler de kabine toplantısının gündeminde olacak. Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti'nin ardından Tunceli merkez ve Ovacık ilçesinde de belediye başkanları görevden alınmıştı. Yeni görevlendirmeler sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

Yurtiçi ve yurtdışında devam eden terör operasyonlarında gelinen son durum da kabinenin gündemine sunulacak. Mevcut operasyonlarda gelinen nokta ve planlanan operasyonlar kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

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