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4 ilimizde eğitime ara verildi

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 16:29, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:12
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4 ilimizde eğitime ara verildi

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Yurt genelinde gelecek hafta kar yağışı hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

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