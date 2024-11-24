4 ilimizde eğitime ara verildi
Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 16:29, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:12
Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Yurt genelinde gelecek hafta kar yağışı hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.