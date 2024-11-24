Muş'ta amca yeğen arasında su kuyusu kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde meydana gelen olayda, köyde iki kardeş arasında su kuyusu yüzünden bir gün önce tartışma çıktı.

Bugün akşam saatlerinde amca E.A. ile yeğenleri Y.A. ve M.Ş.A. arasında tekrar aynı mesele yüzünden tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı kavgada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A ve M.Ş.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Yaralılar ambulanslarla Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.