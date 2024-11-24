Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan hakkında tutuklama talebi

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 Yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atandı.

Belediye kayyum atanmasının ardından Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ifadesi alınmak üzere bu sabah saatlerinde emniyete çağırıldı. Orhan, savcılık sorgusunun ardından 'suç işlemeye tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.