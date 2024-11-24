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İstanbul'da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da kan donduran seri cinayet gerçekleşti. İstanbul Büyükçekmece'de Bahtiyar A. adlı bir kişi Büyükçekmece'de önce anne ve babasına ateş ederek öldürdü. Ardından kardeşini de ağır yaraladı. Bu olaydan sonra Avcılar'da bir kuaföre giden katil zanlısı burada eniştesini ve işyeri sahibini öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 20:12, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:14
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İstanbul'da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'ta yaşanan dehşet verici olayda, Bahtiyar A. ailesiyle yaşadığı tartışma sonucunda annesi Necmiye A. babası Muhammet A ve kız kardeşi Buket A'ya silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırgan kaçtı, yeni saldırılar gerçekleştirdi

Olay yerinden kaçan Bahtiyar A. Avcılar'daki eniştesi Gökhan S'nin berber dükkanına giderek burada da silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eniştesi Gökhan S.'yi vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet S.Ö'yü de yaraladı. Mehmet S.Ö de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahtiyar A. Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kuzeni Şadan Serdar B'yi de vurduktan sonra aynı araçta intihar ederek hayatına son verdi. Bu zincirleme olaylar, İstanbul'da büyük bir endişe yarattı.

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