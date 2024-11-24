Hatay'da şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 20:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:34
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatıların altında kalan 4 otomobil zarar gördü.
Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.