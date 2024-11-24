Göztepe'den tarihi dönüş: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Maçın 3. dakikasında sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, kaydettiği vole golüyle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Ardından İzmir ekibinde kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

12. dakikada Bokele bu kez siyah-beyazlıların ağlarını havalandırırken farkı 1'e düşürdü.

32. dakikada sahneye çıkan Taha Altıkardeş ise skora denge getirdi.

82. dakikada Fofana Göztepe'yi 3-2 öne geçirirken, 90+1. dakikada gol perdesini kapatan Tijanic maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 21 puanla 6. sırada yer alırken, Göztepe ise 21 puanla 5. sırada bulundu.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligde son 3 maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Göztepe ile berabere kalarak galibiyet hasretini dört maça çıkarttı.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Öte yandan Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarındaki ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

SEMİH KILIÇSOY İLK TÜRK OLDU

Semih Kılıçsoy, Göztepe filelerine gönderdiği golle bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

ICARDI'DEN BU YANA İLK

Beşiktaş maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol kaydeden Malcom Bokele, Mauro Icardi'den (Mart 2024 vs Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Stanimir Stoilov, Göztepe tarihinde Beşiktaş'ı mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da vardı.