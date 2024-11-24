Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile O.A., A.Ş. ve bebek A.A. ise hastaneye sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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