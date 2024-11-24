Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 22:13, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:14
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde A.A. idaresindeki otomobil, Yeşilova Mahallesi yakınlarında T.K.'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile O.A., A.Ş. ve bebek A.A. ise hastaneye sevk edildi.