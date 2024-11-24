Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı

AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
18 ilde eğitime 1 gün ara verildi
18 ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı

Antalya'da havalimanına inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 22:55, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:56
Yazdır
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı

Antalya Havalimanı'na inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı.

Havalimanı itfaiye birimlerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi.

Yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber