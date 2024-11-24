Bolu 'da mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 23:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:44
Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğı Ortaköy köyü mevkiindeki Pürenli Yaylası'nda 5 araç içerisinde bulunan 12 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.