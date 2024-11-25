Malatya'da karda mahsur kalan 5 çobandan biri hastanede öldü

İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Malatya'da karda mahsur kalan 5 çobandan biri hastanede öldü

Malatya'ın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtarılan 5 çobandan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 07:58, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:49
Yazdır

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

Dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valisi Yavuz, AA muhabirine, kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdüğünü söyledi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız." dedi.

- Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi"

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 vatandaşın, ilçe merkezindeki kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde Hekimhan ve Darende ilçelerimizde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz sahada zorlu bir mücadele sonucunda 5 vatandaşımızı kurtarmış olup, 1 vatandaşımız sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmalar esnasında yoğun mesai sarf eden başta Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay'a teşekkür ederim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçlarına mutlak suretle kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir."

Diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde seferber olduğunu belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara ulaşılacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber