İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre, şehirde 270 bin esnaf ve sanatkar bulunuyor. Ancak bu işletmelerin yüzde 80'i sokak aralarında faaliyet gösteriyor ve kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiraların artması, esnafı zor durumda bırakıyor. Kiralar, semtine göre yüzde 100 ile 400 arasında yükseldi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, kentsel dönüşüm sonrası birçok esnafın iş yerini kaybettiğini vurguladı. Yılmaz, "Esnaf yüksek kiralara taşınarak işini devam ettirmeye çalışıyor ancak maliyetleri karşılayamayanlar kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Ayrıca kalfalıktan ustalığa geçen yeni esnaflar dükkan bulamadığı için meslekler kayboluyor. Mahallelerimizin ışığı sönmesin, esnaf ve sanatkarımızı koruyalım. Bunun için mini sanayi siteleri kurulmalı" dedi.

"4 katı kiraya yana taşındım"



27 yıldır aynı yerde bakkallık yapan Ercan Aslan, müşteri alışkanlıklarını kaybetmemek adına eski dükkanına yakın bir yere 4 katı kiraya taşındığını söyledi.

Marangoz Yavuz Karamürsel ise 34 yıllık dükkanını bırakarak, müşterilerinden uzak bir yere 45 bin TL kira ödeyerek taşınmak zorunda kaldı.

Elektrikçi Ersan Kubal da "Yeni yerime yüzde 100 zamlı olarak taşındım ancak burası için de kentsel dönüşüm kararı çıkacak" diye konuştu.

Bir lastikçi ise 30 yıldır aynı dükkanda faaliyet gösterdiğini ancak uygun kiralı bir dükkan bulamadığı için mesleği bıraktığını belirtti.

En yüksek artış nerede yaşandı?



Bu yıl işyeri kiralarının en fazla yükseldiği bölgeler arasında Bağdat Caddesi, Karaköy, İstiklal Caddesi ve Başakşehir Gölet Parkı bulunuyor.