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Bakan Göktaş: Kadına şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadına yönelik şiddeti durdurmak için etkin çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 10:50, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:35
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Bakan Göktaş: Kadına şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla X hesabından video mesaj paylaştı.

Mesajında, Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Göktaş, 22 yıldır, "sıfır tolerans" ilkesiyle şiddete karşı duruşlarından asla taviz vermediklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunumuz ve 25 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgemiz ile bu mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında 112 kadın konukevimiz, 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, 418 Sosyal Hizmet Merkezimiz ve 309 Sosyal Hizmet İrtibat Noktamız ile şiddet mağdurlarına destek oluyoruz. Şiddeti durdurmak ve şiddet döngüsünü kırmak için etkin çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayın biz buradayız, her zaman yanınızdayız. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadelede biz varız."

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