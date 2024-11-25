MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanıı bölgelesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 10:52, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:35
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.