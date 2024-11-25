16 ilde okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.

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Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.



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Ordu ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur?an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.

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Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."



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Malatya'nın 10 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."



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Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

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Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."

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Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.

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Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.





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Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 26 Kasım 2024 Salı günü Kırşehir genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçe kaymakamlıkları yaptıkları yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

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Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okullarında, 7 ilçede ise tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.