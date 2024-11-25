Haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kimliği belirlenen 7 zanlının nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına da karıştıklarını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize olarak hareket edip suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net