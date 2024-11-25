Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak, kadınların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak, hükümet olarak en temel hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak, kadınların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak, hükümet olarak en temel hedefimizdir. Devletimizin tüm imkanlarıyla, 'Kadına şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle yürüttüğümüz bu mücadele, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmenin anahtarıdır. Filistin başta olmak üzere, dünyanın her yerindeki kadınların hakları için çalışmaya, insanlık adına umut olmaya devam edeceğiz. Şiddetin yerini sevgi ve saygının aldığı bir dünya için biz varız."