MYO öğretim üyesi ilanları yayımlanmaya başladı!

15 Kasım 2024 tarihli yazımızda; "YÖK, MYO Öğretim Üyeliğinde Kapıyı Açtı" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, devlet üniversitelerinin meslek yüksekokulu birimlerinde doktorasını tamamlamış öğretim görevlilerinden atama ölçütlerini sağlayanlar hakkında üniversiteler tarafından kadro tekliflerinin yapılabileceği ve bunların değerlendirileceğini gündeme getirmiştik.

Uzun süredir bekleyen adaylar için ilk kadro ilanı Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapıldı.

İlgili üniversite tarafından 23 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Arsin Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı programında Doktor Öğretim Üyesi kadrosu yayımlanmıştır.



Böylelikle, Yükseköğretim Kurulunun uzun süredir kadro taleplerine ilişkin değerlendirmeleri artık olumlu yönde karara bağladığını görmüş olduk. Bu doğrultuda, diğer üniversitelerin de peşi sıra doktor öğretim üyesi taleplerini yaparak yıl sonunda ilanları yayımlamaya başlayacağını değerlendiriyoruz.

