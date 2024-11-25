Konya'da 2 doktoru darbeden şüpheli tutuklandı!

Olay, 23 Kasım'da akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hastanede hayatını kaybeden Elif Sivri'nin oğlu Hacı Ali Sivri, Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mıngır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

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