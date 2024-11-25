Özel'in Anaokulu yetkisi konusunda AYM detayı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; iktidarın, CHP'li belediyelere ait kreşleri kapatma girişiminde bulunduğunu iddia ederken; Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP'nin başvurusu üzerine, kreş adı altında okul öncesi eğitim veren belediyelerin kurum açma yetkisini iptal ettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün düzenledikleri Çare Eşitlikte Çalıştayı'da, daha sonra sosyal medya hesabında, bugün de İl Başkanları Toplantısı'nda; iktidarın CHP'li belediyelerin kreşlerini kapatma girişiminde bulunduğunu iddia ederek "Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına yazı yazmış, 'Kreş, Milli Eğitimin işidir, yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin kapatın, hodri meydan." diyerek MEB'i çok sert bir dille eleştirdi.

İPTAL BAŞVURUSUNDA SEZER VE 114 CHP MİLLETVEKİLİNİN İMZASI ÇIKTI

Oysa Milli Eğitim Bakanlığınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına "izinsiz eğitim faaliyetleri" konulu gönderilen resmi yazının altında yine CHP çıktı.

Daha önce belediyeler tarafından okul öncesi eğitim kurumu açılabilirken; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 112 milletvekili tarafından 2005 yılında Anayasa Mahkemesi'ne açılan davada AYM belediyelere kreş adı altında okul öncesi, anaokulu gibi eğitim kurumu açma yetkisini iptal ettiği ortaya çıktı.

Buna göre Anayasa Mahkemesi'ne karşı açılan davada; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir..." hükmünün iptali talep edilmiş. Anayasa Mahkemesi iptal talebini değerlendirdiği Kararında, "Okul öncesi eğitim kurumu kavramı, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun birlikte yorumlanmasından hareketle, belediyelerin 657 sayılı Yasanın 191. maddesine göre açabilecekleri kreş ve benzeri çocuk bakım ve koruma mekanlarını kapsamamakta, yalnızca "anasınıfı" ve "anaokulu" olarak somutlaştırılabilmektedir." ve "iptali istenen ibarenin, yalnızca "anaokulu" biçiminde anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır" ifadelerini kullanmış.

Belediyelerin görev ve yetkilerinin sınırını Anayasa'nın 127'nci maddesinde yer alan "mahalli müşterek ihtiyaç" ölçütünün oluşturduğunu belirten AYM, "Milli eğitim, program ve yöntem itibariyle ulusal nitelikte olduğundan, mahalli müşterek nitelikte bir ihtiyaç olarak görülemez." gerekçesiyle okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetlerini mahalli değil milli bir kamu hizmeti saymış ve belediyelerin bu faaliyeti sürdüremeyeceğini belirterek kuralı Anayasa'nın 127. maddesine aykırı bularak iptal etmiş.

KREŞLERİN RUHSATI AİLE BAKANLIĞI VERİYOR

Bilindiği üzere kreş adıyla açılan kurumlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ruhsatlandırılıyor ve 0-24 aylık çocukların bakımına ilişkin hizmet sunuyor. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve 25-66 ay arasındaki çocuklara hizmet sunan kurumlarsa gündüz bakımevi olarak isimlendiriliyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ise 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlar Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılıyor.

İptal kararı sonrasında belediyeler tarafından doğrudan okul öncesi eğitim kurumu açılmasının Kanunen imkanı kalmadığı için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3'üncü maddesi gereği MEB'den izin alınmadan eğitim faaliyeti gösteren yerlerin kapatılması ve kamu idarelerince açılmış olsa bile bu tür yerlerin Kanun gereği kapatılması gerekiyor. Bu kapsamda Belediyelerin kreş açması değil, kreşlerde okul öncesi eğitim faaliyeti yürütmelerinin Kanunen mümkün olmadığı için MEB tarafından Valiliklere yazı yazıldığı öğrenildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI NEYİ DÜZENLİYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlıyor. Kreşler (0-3 yaş) belediyeler tarafından açılabiliyor. Ancak kreşler, eğitim müfredatı uygulamaz; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verir. Sonuç olarak MEB'in genelgesi, kreşlerle ilgili hiçbir düzenleme içermiyor.

GENELGE KREŞLERİ KAPSAMIYOR?

Genelge, kreş adı altında anaokulu ve anasınıfı gibi okul öncesi izinsiz eğitim faaliyeti yürüten belediyeleri kapsıyor. Bu faaliyetlerin MEB izni olmadan yürütülemeyeceği ve belirlenen mevzuata uyulması gerektiği hatırlatıyor. Dolayısıyla belediyelerin kreş açma yetkisi söz konusu bu genelgenin konusu değil, yalnızca okul öncesi eğitim kurumlarının düzenlenmesiyle ilgili.

Bütün bu gerçeklere rağmen CHP'li Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile CHP medyasının genelgeyi anlamadığı veya bilerek konuyu çarpıttığı anlaşılıyor.