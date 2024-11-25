İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 105 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 112 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 105 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 135 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 149 milyon 580 bin 976,88 lira, işlem miktarı ise 1.051,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 225 milyon 674 bin 746,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar DenizBank, Merkez Yetkili Müessese, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi ve Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: