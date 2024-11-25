MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "MEB kreşleri kapatıyor" açıklamalarını değerlendirdi. Bakan Tekin "Belediyeler kreş açabilir ama anasınıfı ve anaokulu açamaz. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine, Belediyeler anaokulu açamaz, kararı vermiştir. AYM kararı ile birlikte 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaparak 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesinde yer alan "Belediyeler Okul öncesi eğitim kurumları açabilir" hükmü 2017 yılında CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

İptal kararı nedeniyle tüm belediyeler okul öncesi kurum açamamakta ancak 36 aydan küçük çocuklar için kreş açabilmektedir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının resmi yazısını yayımlamış ve konunun kreşlerle ilgili olduğunu belirtmiştir. Ancak resmi yazı okunduğunda, Milli Eğitim Bakanlığının kreş adı altında açılan yerlerde anasınıfı ve anaokulu eğitim verildiği ve buna izin verilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

İşte MEB'in resmi yazısı