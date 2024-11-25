Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü: 17 hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde Şaban Topsakal'a ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki 17 hayvanın telef olduğu belirlendi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çöken çatının altında sağ kalan diğer hayvanları kurtardı. Meydana gelen olay, çiftliğin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çiftlik sahibi Şaban Topsakal, "Gece 4 sularında burada çalışan arkadaşlar aradı. Biz de apar topar çıktık geldik. Yollar da kapalıydı. Belediyenin ekipleri yolları açtılar. Valimiz devreye girdi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederim. En son hayvanı çıkarana kadar burada kaldılar. 17 tane hayvanımız telef oldu. Birçoğunu kurtardık ama bazen kardan dolayı içeri giremedik. Zayiatın az olması bizi mutlu etti. Çünkü ilk etapta manzarayı görünce şok olduk. Burası 3 yıldır var, şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Doğal afet, yapacak bir şey yok. Çıkardığımız hayvanları da kapalı alana aldık" dedi.