Beşiktaş'ta denizde kaybolan iki kişi abla-kardeş çıktı

Denize düşen kişilerin kimlikleri belirlendi. Denize düşen Ayşe C'yi (29) kurtarmak için peşinden suya atlayan Velat C.'nin (23) kadının kardeşi olduğu anlaşıldı. Ebeveynlerinin durumu polise bildirmesiyle iki kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Velat C. ve Ayşe C'nin anne ile babasıyla 15 yıl önce yerleştikleri İspanya'da ikamet ettikleri ve restoran işi yaptıkları belirlendi. 14 Kasım'da Diyarbakır'a gelen ikilinin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri ve Sarıyer'de bir otelde kaldıkları tespit edildi.

Aile basında çıkan haberler üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Dalgıç ekipleri, denizde kaybolan abla ve kardeşinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş Bebek sahilinde 23 Kasım'da yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği sırada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki kişi de denize atlamıştı. İki kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

Denizde kaybolan Ayşe C. ile Velat C'nin kimlikleri belirlenmiş, iki kişinin abla-kardeş oldukları ortaya çıktı. Kayıp abla kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde, 23 Kasım saat 18.06 sıralarında denizde kaybolan iki kişi aranıyor.