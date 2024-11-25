Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirtti.

Sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Kırbaş, hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi.

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, sahte 50 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesini engellemek için, vatandaşları yalnızca bankalar ile yetkili döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

"BANKALAR 50 DOLAR ALMIYOR"

Kırbaş, Alanya'da son günlerde yabancı uyruklu şahısların sahte 50 dolarlık banknotlarla işlem yapmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Bankalar ve bazı döviz bürolarının, sahte paraların yayılmasını engellemek adına 50 dolarlık Amerikan Doları alımını durdurduğunu söyledi.

Alanya ve çevresinde dövizle işlem yapmanın yaygın olduğuna dikkat çeken Kırbaş, vatandaşların ve esnafın çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BANKA VE DÖVİZ BÜROLARI ÇAĞRISI

Kırbaş, Alanya halkına önemli bir uyarıda bulunarak, döviz alım satımı için sadece bankalar ve yetkili döviz bürolarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Bunun vatandaşları sahte paralardan korumanın en etkili yolu olduğunu ifade eden Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.

"MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ"

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, bu tür sahte paralardan zarar görmemek için vatandaşların döviz bürolarına yaptıkları alım satımlar sırasında dikkatli olmalarını ve aldıkları 50 dolarlık banknotları mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi.

Konunun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirten Kırbaş, halkın zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.