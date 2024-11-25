Saran Holding'den Yasadışı bahis reklamları iddialarına yanıt

Grubun açıklamasına göre, La Liga (İspanya Futbol Ligi) ve Serie A (İtalya Futbol Ligi) maçlarındaki saha içi reklamların yerleşimi, süresi ve içeriği tamamen bu liglere ait olup, Türkiye'deki yayıncı kuruluşlar, yabancı liglerden aldıkları sinyalleri yayınlamaktadır. Bu durum, spor yayıncılığı sektöründe ortak bir sorun teşkil etmektedir.

Saran Grubu, daha önce Radyo Televizyon Üst Kurulu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne izahname sunarak, bu sorunun çözümü için iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Grup, yabancı liglerden alınan sinyallerdeki reklamların Türkiye'de yasa dışı kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, bu durumun spor yayın hakları sözleşmelerindeki "yayının olduğu gibi aktarılması" yükümlülüğüne aykırı olduğu ve hukuki açıdan mümkün olmadığı vurgulandı. Grubun örnek olarak verdiği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında yer alan alkol firması reklamlarının yıllardır yasak olmasına rağmen yayınlandığına dikkat çekildi.

Saran Grubu, bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve hukuki haklarını saklı tutmak amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.