Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.