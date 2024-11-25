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Dalyan Gezilecek Yerler

Dalyan, doğal güzellikleriyle göreni mest eden Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden biridir. Bu yazımızda Dalyan'da gezilecek yerler konusuna değindik! Dalyan nerede sorusuna, Muğlanın Ortaca ilçesine bağlı şahane bir tatil yeri diyebilirsiniz. Çünkü burası cennet bahçesi gibi...

Dalyan Gezilecek Yerler Listesi

Dalyan'a ilk kez gelecek kişiler öncelikle bir gezi planı yapmalılar. Kalacakları gün belliyse burada mutlaka gezilmesi gereken yerlere öncelik vermeliler. Dalyan'a gelmişken aşağıdali listede sıraladığımız yerleri görmeden dönmeyin!

İztutu Plajı



Dalyan gezilecek yerler en çok oy alanlar sorulduğunda ilk cevap İztutu Plajıdır. Burası Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanıdır. Dikkat edin her an bir kaplumbağayla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca deniz ve eşsiz doğ manzarasıyla gelen turistleri adeta büyüler. İztutu plajına gelmişken burada sakin sakin güneşlenebilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşlerini seviyorsanız İztutu Plajı gezmeye, keşfetmeye elverişlidir.

Kaunos Antik Kenti

Kaunos Antik kentinin kuruluşunun MÖ. 9. yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir. Tarihi gezileri seviyorsanız Dalyan'a oldukça yakın bir yerde konumlanan Kaunos Antik Kentini ziyaret edebilirsiniz. Dalyan gezilecek yerler listesi içinde tarihi yerler olmazsa olmazdır. Ayrıca bu antik kentte tapınaklar, tiyatro, hamam ve su sarnıçları da bulunmaktadır. İlginizi çekeceğini düşünüyorsanız dalyan gezi rehberi hazırlayarak Kaunos antik kentini ziyaret etmeyi unutmayın.

Dalyan Nehri

Dalyan gezilecek yerler en çok oy alanlar araştırması yapıyorsanız Dalyan nehri de ilk sıralarda olacaktır. Burada günübirlik teknelerle gezmek mümkündür. Dalyan nehri kıyısında bölgenin yerel yemeklerini tadacağınız mekanlarda bulunmaktadır. Muhteşem bir doğa manzarasına sahip olan Dalyan nehri buraya gelen pek çok turistin ilgi odağıdır.

Sultaniye Kaplıcaları

Sultaniye kaplıcalarının tarihi Kaunos Antik Kentinin yapılışına kadar uzanmaktadır. Sağlık turizmi için özellikle tercih edilen bir yerdir. Şifalı suları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan kaplıca Romalılar döneminde sağlık merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise modern kaplıca tesisleri olarak yerli ve yabancı turistlerin özellikle ziyaret ettiği yer haline gelmiştir.

Sarsala Koyu

Türkiye'nin gizli kalmış koylarından biri olan Sarsala koyu, Dalaman gezilecekler listesi içinde mutlaka bulunmalıdır. Koyun mavi sularına hayran olmamak elde değildir. Huzurlu bir havaya sahiptir. Yat kiralayarak Sarsala koyuna gitmeyi deneyimleyebilirsiniz. Eşsiz deniz manzarasının yanı sıra yemyeşil doğa manzarası karşısında şahane bir gün geçirmiş olursunuz. Karayolu ile de bölgeye ulaşmak mümkündür. Doğanın kollarına kendini bırakmak isteyenler Sarsala Koyu plajına mutlaka gitmelidir.

Radar Tepesi

Dalyan'a yakın olan Radar tepesi şehri ayaklarınızın altına almışçasına eşsiz bir manzaraya sahiptir. Bu tepeden Dalyan deltasını, İztutu Plajını, Köyceğiz gölünü görmek mümkündür. Hatta hava açıksa çevredeki adaları da görebilirsiniz. Huzurlu bir tatil istiyorsanız sessizlik ve huzuru bir arada bulacağınız Radar Tepesi'ni mutlaka deneyimleyin.

Köyceğiz Gölü

Köyceğiz gölü göl kıyısında yürüyüş sevenler için şahane bir atmosfer oluşturmaktadır. Ayrıca göl üzerinde kano ile gezi yapmak mümkündür. Bu göl Dalyan kanalı aracılığıyla Akdeniz'e bağlanır. Doğa severler için ideal bir destinasyondur. Dalyan gezi rehberi hazırlayacaksanız Köyceğiz Gölü mutlaka bulunmalıdır.

Çandır Köyü

Kaunos Antik kentini gezdikten sonra Çandır Köyü'ne uğrayabilirsiniz. Burası tekneyle ulaşabileceğiniz tarihi yerlerin bulunduğu bir köydür. Çandır köyünde tepelere çıktıkça Dalyan'ın eşsiz manzarasını görebilirsiniz. Buraya gelmişken bol bol hatıra fotoğrafları çekerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan bölgede keşfedilecek çok fazla yer olduğunu unutmayın. Eğer gezinizde size bir rehber eşlik ediyorsa notlar alabilirsiniz. Turistik bir bölge olduğu için özellikle yaz döneminde çok kalabalıktır. Çandır köyü'nü Dalyan gezilecek yerler listenize eklemeyi unutmayın.

Dalyan'da Villa Kiralamak İster Misiniz?

Tatilinizi Dalyan gibi muazzam bir yerde yapıyorsanız en rahat koşullarda tatilinizi geçirmek istersiniz. Dalyan'da Villacınız'dan kilralayacağınız villalarla unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada uzun uzun gezdikten sonra villanızda huzurla konaklar ve unutulmaz dakikalar yaşayabilirsiniz. Villada konaklayarak tatil yapmak isteyenler Dalyan'ı öncelikli olarak düşünebilirler. Çünkü Dalyan'da kiralık villa fırsatları, Villacınız ile oldukça avantajlıdır. Kendi havuzunuz, bahçeniz, geniş yaşam alanıyla beraber villalarda mevcuttur. Villacınız'dan kiralayacağınız villada kendiniz, aileniz, sevdiklerinizle beraber şahane vakit geçirir ve unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşarsınız.

