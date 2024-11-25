Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

12 ilde okullar tatil edildi
12 ilde okullar tatil edildi
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

İzmir'de amatör ligde oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçında hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 21:11, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:12
Yazdır
Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

İzmir'de hakeme saldıran amatör futbolcu tutuklandı.

İzmir'de amatör lig 7. grupta oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçında karşılaşmanın hakemi Berkay Türkekul ve 1'inci yardımcı hakem Abdulkadir Acar'a saldırıda bulunanlar arasında yer alan Limontepe Gençlikspor futbolcusu Celal Çolak (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saat 17.30'da oynanan Karabağlar Yeşilyurt Sahası'nda müsabakanın 90+2'nci dakikasında Efelergücü 3-2 galipken, Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt uyarısı ile iptal edildi.

HER ŞEY KIRMIZI KART ÇIKINCA BAŞLADI

90+3'üncü dakikasında Efelergücü takımı attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Son dakikalarda gelen golün ardından Limontepeli Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret ettiği iddiasıyla kırmızı kart gördü.

Alınan bilgiye göre Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da 76'ncı dakikada kırmızı kart gören E.Ç (17) saha dışından saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti.

Taraftarlar da sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar önce savcılığa, ardından tutuklama talebiyle 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber