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Görür uyardı: Malatya için 'fayı' işaret etti, 'endişe verici' dedi

Malatya'da meydana gelen 4,62lık depremin ardından deprem uzmanı Naci Görür'den kurumlara uyarı geldi. Fayda son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğine vurgu yapan görür, "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 23:00, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:02
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Görür uyardı: Malatya için 'fayı' işaret etti, 'endişe verici' dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman ve Elazığ gibi yakın illerde de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Depremin Malatya Fay Zonu içerisinde meydana gelme ihtimali olduğunu belirten Görür, burada son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce meydana geldiğini söyledi. Son depremlerle de yüklenme olduğuna işaret eden Görür, MTA, AFAD ve üniversitelere çağrıda bulunarak "Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı" uyarısı yaptı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Polat-Doğanşehir/Malatya'da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

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